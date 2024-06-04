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提供 5K / 6K 分辨率对标苹果 Pro Display XDR，华硕“PA27JCV / PA32QCV”显示器亮相 2024 台北电脑展

2024/6/4 11:50:38 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 4 日消息，华硕在 2024 台北电脑展中推出了两款设计显示器，型号分别为 ProArt Display PA27JCV 和 ProArt Display PA32QCV，提供 5K / 6K 分辨率，号称对标苹果 Studio Display 和 Pro Display XDR，不过并未公布具体价格信息。

IT之家获悉，华硕 ProArt Display PA27JCV 屏幕尺寸为 27 英寸，拥有 5120 x 2880 分辨率；ProArt Display PA32QCV 屏幕尺寸为 32 英寸，拥有 6016 x 3384 分辨率；两款显示器均经过 Calman 认证，覆盖 99% DCI-P3 色域，色差 < 2，同时配备 96W PD USB-C 接口

此外，两款显示器均配备 “LightSync Solutions”技术，该技术依赖于光传感器，可以监控屏幕背光，以确保在屏幕亮起后立即显示准确颜色；同时还搭载“LuxPixel”防眩光技术，号称可有效降低屏幕在强光下反射；还搭载自动 KVM 技术，便于用户在两台设备中快速切换。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：华硕显示器2024 台北电脑展

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