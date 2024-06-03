骁龙 X 处理器、850g 重量，华硕推出创 ProArt PZ13 平板电脑

IT之家 6 月 3 日消息，除 ProArt P16 与 PX13 笔记本电脑外，华硕还于同期推出搭载骁龙 X 系列处理器的 ProArt PZ13 平板电脑，重 0.85kg、厚 9mm、内置 70Wh 电池。

据介绍，ProArt PZ13 平板电脑搭载骁龙 X 系列处理器，最高搭载 16GB LPDDR5X-8448 内存与 1TB SSD 固态硬盘，提供多种 AI 功能。

设计方面，PZ13 采用 Unibody 一体成型机身、Nano Black 表面处理，支持磁吸键盘与支架，拥有 20W 散热能力。

屏幕方面，PZ13 搭载一块 2.8K 60Hz OLED 触屏，覆盖 100% DCI-P3 色域，DeltaE ＜ 1，像素响应时间 0.2ms。

此外，该款平板还搭载一个 1300 万像素后置摄像头与 500 万像素前置摄像头、杜比全景声扬声器与 3 麦克风阵列。

IT之家附接口配置如下：

华硕创 ProArt PZ13 平板电脑将于今年下半年正式开售，免费赠送 3 个月 Adobe Creative Apps 订阅与 6 个月剪映订阅。

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