多家银行开展个人客户身份信息核实工作，限制不合规客户业务

IT之家 6 月 4 日消息，近期多家银行发布公告，表示将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。目前中国邮政储蓄银行、蒙商银行、青海银行、山西银行等 10 余家银行已发布相关公告。

中国邮政储蓄银行发布公告称，开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。核实个人客户身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

中国邮政储蓄银行 2024 年 8 月起将进一步对身份信息仍不完整、不真实或个人身份证件已过有效期、证件真实性存疑的个人客户依法开展业务限制。

蒙商银行在公告中对纳入客户信息核实及治理范围的情形作出了详细规定，IT之家附各种情形如下：

客户信息不完善

客户信息不准确

辖内机构非实名制客户

同一客户对应多个客户编号

同一客户编号对应多个证件信息

多家银行特别指出，在个人客户信息治理期间，银行不会以短信或电话等任何方式要求客户提供密码、短信验证码等信息，也不会以任何理由要求个人进行转账或涉及账户资金的操作。

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