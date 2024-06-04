腾龙“50-300mm F / 4.5-6.3”相机镜头有望定价 799 美元：提供索尼 E 卡口， 6 月 6 日发售

IT之家 6 月 4 日消息，外媒 SonyAlphaRumors 今天曝光了腾龙“50-300mm F / 4.5-6.3 Di III VC VXD”索尼 E 卡口镜头的更多规格信息，该镜头据称将于 6 月 6 日发售，强调体积“紧凑型”，有望定价 799 美元（IT之家备注：当前约 5793 元人民币）。

综合外媒曝光商品图及IT之家此前报道，这款镜头滤镜尺寸为 67mm，配备变焦锁定按钮，拥有氟涂层，拥有一定防潮能力，采用扭矩马达，具备 VC 防抖，据称拥有“高速 / 高精的自动对焦能力”，“具备出色的主体跟踪性能”，50mm 端最近对焦距离为 0.22 米，支持腾龙 TAMRON Lens Utility 软件调参扩展。

不过IT之家注意到，目前这款镜头的结构及 MTF 图表暂不得而知，预计相关信息将在即将到来的发布会中揭晓。

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