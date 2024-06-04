大力关门会引爆安全气囊，美国对日产 Rogue 车型展开调查

IT之家 6 月 4 日消息，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正对部分日产 Rogue 车型（国内为日产奇骏）展开调查，原因是该车型可能存在安全气囊误爆的隐患。据悉，此次调查涉及到 2015 款 Rogue 车型，总数约为 74,702 辆。

据 NHTSA 称，他们已经收到多起关于该问题的早期预警报告（EWR），投诉称该车型侧气帘式安全气囊可能在车门被用力关闭时会意外被引爆。安全气囊误爆不仅会对乘客造成伤害，还会使车辆失去应有的安全保护功能，增加事故发生时的危险性。

为了评估该问题的严重程度、发生频率以及影响范围，NHTSA 缺陷调查办公室 (ODI) 将启动初步调查程序。调查结果可能促使日产发起针对受影响车辆的大规模召回行动，但目前尚不清楚具体召回规模或是该问题是否会得到彻底解决。

IT之家注意到，NHTSA 官网上的投诉记录也显示，Rogue 车型存在较多安全气囊相关问题。截至目前，已有超过 80 起投诉，其中大部分并非误爆，而是安全气囊警示灯在有人坐在前排乘客位时仍然亮起。

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