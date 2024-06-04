日产停止研发燃油发动机：我们的未来是电动汽车

IT之家 6 月 4 日消息，汽车制造商正努力减少碳排放同时满足消费者需求，行业格局正处于微妙的转变之中。近日，日产汽车明确表态，将坚定不移地全面转向电动化。

IT之家注意到，丰田、马自达和斯巴鲁近期宣布合作研发新一代混合动力引擎，该引擎可以与电动机协同工作，并兼容替代燃料。然而日产汽车却做出了截然不同的决定，据澳洲媒体 Drive 报道，日产汽车负责非洲、中东、印度、欧洲和大洋洲地区的高级副总裁弗朗索瓦・贝利 (Francois Bailly) 在接受采访时表示：“我们的未来是电动汽车。”

贝利进一步指出，日产汽车的 e-Power 混动系统是迈向全面电气化的“垫脚石”，并表示“可以肯定的是，我们不会在新的燃油发动机动力系统上进行投资。”虽然目前日产仍将继续提供搭载现有发动机的汽油动力汽车，但此举标志着日产将与竞品分道扬镳，停止研发新的燃油发动机。

对于何时将全面停产燃油车，贝利拒绝给出具体时间表，他表示这将取决于各地区法规和市场需求。日产早在 2023 年 9 月就宣布，将在 2030 年实现欧洲市场纯电动化，并于 11 月再次强调，未来所有欧洲市场的新款车型都将是电动汽车。

种种迹象表明，传闻已久的下一代 R36 GT-R 将会是一辆纯电动汽车，而现款 Z 跑车很可能将成为日产旗下最后一款汽油发动机跑车。同时，日产位于英国桑德兰的工厂也将很快转型为纯电动汽车生产基地，投产第三代聆风以及 Juke 和逍客的电动版本车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。