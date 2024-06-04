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最高 1600W 钛金能效、ARGB 灯效，微星推出 MEG Ai1600T 等新品 ATX 3.1 电源

2024/6/4 16:35:53 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 4 日消息，微星在本届 Computex 2024 台北国际电脑展上推出 Ai1600T 与 A1200GS 两款 ATX 3.1 电源新品，均搭载最新的原生 12V-2x6 电源接口。

电源主视觉

据介绍，两款电源均支持最新的 ATX 3.1 与 PCIe 5.1 标准，可应对 2 倍峰值功率与 3 倍显卡峰值功率的情景，配备双原生 16-pin PCIe 接口（12V-2x6）。

MEG Ai1600T PCIE5 电源

Ai1600T 电源

MEG Ai1600T PCIE5 电源通过 80 PLUS 钛金牌认证，搭载 ARGB 灯效；采用 SiC-MOSFET、交错式 PFC 与先进的散热系统，可降低风扇介入的频率。

MPG A1200GS PCIE5 电源

MPG A1200GS PCIE5 电源通过 80 PLUS 金牌认证，提供黄色接头的扁平线缆，将于今年年底正式上市。

A1200GS 电源

IT之家注意到，除 1200W 型号外，微星还将推出 1000W 与 850W 型号的 GS 系列电源。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：微星电源2024台北电脑展

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