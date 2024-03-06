微星 MPG / MEG 系列 ATX3.0 电源升级异色电源线，帮助用户判断有没有插紧接头

IT之家 3 月 6 日消息，ATX3.0 规范与产品从 2022 年末开始推行，新规格电源带有新的显卡供电接口，即 12VHPWR 接口。

这种接口的特点是单条线最高 600W 功率，相比传统 8PIN 单根 150W 要提升了不少，并且线材也简单，一根线就能满足 450W~600W 供电需求，而后者需要 3~4 根线或转接线。目前随着 RTX 40 系列显卡的上市，这一接口已经逐步普及开来。

不过这个接口在方便的同时却很容易发生安装如果不到位的情况，并可能造成多种故障，具体可以看IT之家以往报道。

为了解决这个问题，微星去年推出的 MAG A750GL / A850GL PCIE5 电源的 12VHPWR 接头采用了异色电源线设计，通过这种设计，用户可以仅凭肉眼就能确认电源插头与显卡有没插紧。

微星今日宣布，从现在起，MPG 与 MEG 家族的 ATX3.0 电源也升级了电源线样式，并基于相同的异色设计，使用户能很方便判断接头有没插紧，避免因为安装不良造成的各种问题。

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