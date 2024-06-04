《波斯王子：时之沙》重制版“难产”，育碧多伦多工作室宣布加入开发补充人手

IT之家 6 月 4 日消息，《波斯王子：时之沙》原版游戏于 2003 年发布，全新的玩法和剧情重新定义了当时的动作冒险类游戏。育碧此前宣布推出重制版，从 2020 年一直在印度孟买和浦那工作室进行开发，随后几经跳票，2022 年转手王牌蒙特利尔工作室。

时间又过了两年，《波斯王子：时之沙》重制版还是未能开发完成。6 月 3 日晚间，育碧多伦多工作室发布公告，宣布加入游戏的开发制作，与育碧蒙特利尔工作室一起“重制这部深受玩家喜爱的经典作品”。

育碧多伦多工作室曾负责《孤岛惊魂 5》、《孤岛惊魂 6》、《看门狗：军团》等游戏，以及最新的《阿凡达：潘多拉边境》、《不羁联盟》和 8 月 31 日发售的《星球大战：亡命之徒》。该工作室也负责《细胞分裂：重制版》的制作，大家可以期待一下 6 月 11 日育碧前瞻发布会的新消息。

IT之家查询获悉，《波斯王子：时之沙》重制版原计划 2021 年 1 月 21 日发售，分别在 2020 年 12 月份、2021 年 2 月份、2021 年 10 月份、2022 年 5 月份 4 次宣布跳票。游戏最初定于 Xbox One、PlayStation 4 和 PC 上发布，时间推迟后，预计将支持 Xbox Series X / S 和 PlayStation 5 主机。

2023 年 11 月，育碧官方借着原版游戏发售 20 周年的时间点，宣布《波斯王子：时之沙》重制版已取得重要的内部里程碑。

育碧当时表示：“育碧蒙特利尔工作室正在重新构想这个传奇故事，我们很高兴地宣布，该项目已经通过了一个重要的内部里程碑，并且开发正在取得进展。”

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