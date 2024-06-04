华为全能充新品充电器入网：三口设计、单口最大 100W

IT之家 6 月 4 日消息，一款型号为 P0018 的华为多口充电器通过 3C 认证，该充电器采用三口设计，最大支持 100W 单口输出。

IT之家整理该充电器详细信息如下：

P0018 充电器采用 1A + 2C 的三口设计，三单口均支持最大 100W 输出功率，具体情况如下：

单口输出功率

USB-A1：10W/40W／66W／100W

USB-C1：15W／27W/40W／66W／100W

USB-C2：15W／27W/40W／66W／100W

双口输出功率

88W Max+18W Max

66W Max+40W Max

目前尚不知晓该充电器具体上市时间，IT之家将持续跟进该产品后续信息，并在第一时间报道。

华为全能充最新产品为磁吸移动电源，将于 6 月 10 日开售，电池容量 5000 mAh，支持磁吸无线充电、有线双向 25W 充电，可携带登机，售价 369 元。

目前华为全能充品牌下共覆盖 8 款产品：

4 款 A+C 干涉设计 40/66/88/100W 充电器

1 款 66W 卡片充电器

2 款 25/88W 车载充电器

1 款 磁吸移动电源

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