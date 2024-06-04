全国首个万兆商务楼宇落地，浙江联通今年将推万兆商企套餐

IT之家 6 月 4 日消息，中国联合网络通信有限公司浙江省分公司（以下简称浙江联通），与宁波人工智能产业研究院 5 月正式签约万兆商企合作方向，全国首个万兆商务楼宇正式落地浙江宁波。

签约仪式上，浙江联通公司与宁波中科信息技术应用研究所（宁波人工智能研究院，以下简称“智能院”）完成万兆商企签约，这也是全国首个万兆商企签约案例。

据介绍，F5G-A（增强型全光网络）万兆光网在万兆商务楼宇及万兆园区的部署将带来智慧办公、智慧制造、智慧医疗等场景上的革新；以智慧办公为例，万兆时代带来的上行能力的拓宽，催生资料极速传输、算力租用等应用场景的落地。

浙江联通透露，本次签约的万兆商务楼宇是基于全光万兆接入网底座。浙江联通将基于万兆光网能力，计划在 2024 年正式发布万兆商企套餐。

据IT之家今年 3 月报道，F5G-A 全球首个基于 50G-PON 的“万兆云宽带示范小区”在上海落地，位于上海市杨浦区保利天汇小区，以一部 2 小时长的 8K 电影为例，文件大小约为 90GB，用万兆云宽带下载则仅需约 72 秒。

中国电信陕西公司 5 月 17 日召开双万兆网络西北首发暨全光数智惠民行动活动，标志着陕西省在西北地区率先迈入“5G-A 无线 + F5G-A 有线”双万兆新时代，陕西电信已经具备实现全省万兆园区、万兆企业的开通能力。

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