广汽丰田凯美瑞宣布降价 3~3.2 万元：现价 13.98 万元起，车机系统由华为合作开发

IT之家 6 月 4 日消息，第九代凯美瑞于今年 3 月上市，官方指导价 17.18~20.68 万元，现已降至 13.98 万元起，其中汽油版 13.98 万元降价 3.2 万元，双擎版 14.98 万元降价 3 万元，不过截至IT之家发稿官网仍显示为 17.18 万元起。

第 9 代凯美瑞升级 12.3 英寸中控屏、AR 风格化 HUD，支持 CarPlay、CarLife 以及 HiCar 三大手机互联，首次搭载高通骁龙 8155 车机芯片，而且车机系统、AI 语音助手是与华为一同合作开发的。

全新一代凯美瑞燃油版本长宽高 4915/1840/1450mm，轴距 2825mm，最高车速 205km/h；前脸采用半封闭中网，下方拥有密集的菱形渐变式开口。混动车型在造型上与燃油版区别不大，长宽高分别为 4915（4950）/1840（1850）/1450mm，轴距 2825mm。

该车提供了三种不同外观风格，包括一种号称“专为中国消费者设计”的版本，不同外观主打不同调性，如偏向豪华或偏向运动。

内饰方面，全新凯美瑞配备了 12.3 英寸悬浮式中控屏，内置高通骁龙 8155 芯片，提供 12GB+128GB 内存。其车机支持 CarPlay，CarLife，HiCar 的手机互联功能，同时还支持人脸识别，声纹识别，可见即可说和连续对话的语音控制。

此外，新凯美瑞还新增了语音控制切换香型功能，芯片可自动识别香味，为乘客提供更加舒适的乘车体验。同时，新车还搭载了 AR 风格化 HUD，能够提供更加清晰、直观的行车信息显示。

动力系统方面，第九代凯美瑞提供了三种动力版本供消费者选择：2.0L+CVT 的纯燃油版车型、搭载第五代 THS 混动系统的 2.0HEV 版本以及 2.5HEV 版本。其中，2.0HEV 是首次出现在凯美瑞上，综合功率 145kW，油耗为 4.2L / 100km，取代了前代车型的 2.5L 燃油版。

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