康宁发布大猩猩 7i 玻璃：服务中端手机，1 米跌落无伤、抗刮擦性能是主流锂铝硅盖板 2 倍

IT之家 6 月 5 日消息，康宁公司今天发布新闻稿，专为满足中端和高性价比智能手机，推出大猩猩玻璃 7i 产品，提供更好的跌落保护和抗刮擦性能，进一步扩充了康宁盖板玻璃产品组合。

康宁表示之所以推出 7i，主要是现在很多设备仍在使用大猩猩 5 代玻璃，而后者于 2016 年推出，因此已经有 8 年的历史了，甚至还有使用大猩猩 3 代（2013 年发布）玻璃的手机（如 Pixel 8a）。

康宁及其合作伙伴认为有必要推出一款更现代的产品，但这款产品既要能满足更适中的预算，又要符合最近在中端机型上配备高品质显示屏的趋势。

IT之家附上康宁官方对这款产品的介绍如下：

在康宁实验室的测试中，大猩猩玻璃 7i 能从高达 1 米的高度跌落至模拟沥青表面并保持完好无损。而市场上一些其他锂铝硅玻璃通常从 0.5 米甚至更低的高度跌落时便出现损坏。 此外，大猩猩玻璃 7i 的抗刮擦性能是市场上一些其他锂铝硅盖板玻璃的两倍。

跌落塔测试

努普刮擦测试

大猩猩玻璃 7i 主要针对中端手机和更经济实惠的手机，7 代表第七代，至于 "i" 则代表 "面向中端设备的行业领先创新"。

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