PD3.1 140W 快充：AOHi 青春版氮化镓充电器 145 元京东限时新低

奥海 AOHi AOC-C017 青春版氮化镓充电器 支持 PD3.1 快充，2C1A 接口设计，首发价 169 元。

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AOHi 140W 青春版氮化镓充电器，单口充电时各口支持：

USB-C1 支持 PD3.1 140W 快充

USB-C2 支持 PD 3.0 100W 快充

USB-A 支持 22.5W 多协议快充

多口充电时，根据设备数量与接口状态实时调整：

奥海是华 X、小 X、OXPO、vXvo 等手机品牌的原厂充电器研发制造商，也是 3C 认证报告起草单位。

169 元青春版 VS 299 元旗舰版（首发价 498 元，目前日常 299 元），官方对比图：

具体参数

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