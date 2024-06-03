小米新款 45W 充电器通过 3C 认证，有望近期上市

IT之家 6 月 3 日消息，日前，一款型号为 MDY-17-EE 的小米充电器通过国内 3C 认证，这意味着新品有望近期上市或搭配新机使用。

认证信息显示，这款充电器支持正常输出 5Vdc 3A、快速输出 5-11Vdc 4.1A，最大输出功率为 45W。仅适用于海拔 5000 米及以下，热带气候条件下安全使用。该产品的首次发证日期为 2024 年 5 月 30 日。

截至IT之家发文，这款产品的上市名称和价格还未公布。

作为参考，小米 5 月 20 日刚刚推出一款 45W GaN 小布丁充电器套装，首发价 59 元。该产品支持 PD 3.0/ QC 3.0/ PPS 协议，兼容市面主流智能手机，支持给 iPhone 15 系列手机快充。

充电器外壳采用 UL94-V0 材料，支持防火、耐高温的特性，同时支持：

输入过流保护

输入过压保护

输出过温保护

通路抗阻异常保护

短路保护

欠压保护

静电保护

数据线加密保护

雷击保护

电磁场保护

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