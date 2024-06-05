地基望远镜拍摄到木卫一高清照片：火山熔岩痕迹清晰可见

IT之家 6 月 5 日消息，亚利桑那州的一台山顶望远镜成功拍摄到了木星活跃卫星木卫一的照片，其细节清晰度甚至可媲美太空探测器拍摄的图像。

据IT之家了解，这项研究使用的是安装在亚利桑那州格雷厄姆山大型双筒望远镜 (LBT) 上的新型相机 SHARK-VIS，能够分辨出木卫一表面仅 80 公里宽的特征，这一分辨率以前只能由探测木星的航天器实现。亚利桑那大学 (LBT 管理机构) 在一份声明中表示，这相当于“从 161 公里外拍摄一个一角硬币大小的物体”。

新图像的细节如此丰富，以至于科学家们可以辨别出位于木卫一赤道南部的两座活跃火山喷发出的熔岩堆积物。

美国宇航局喷气推进实验室行星地球科学首席科学家、该研究的合著者 Ashley Davies 在声明中表示，在去年 LBT 安装新型相机之前，“从地球上观测到木卫一这种地表变化事件是不可能的”。这是因为虽然地面望远镜的红外图像可以探测到指向正在进行的火山喷发的热点，但它们的分辨率不足以识别喷发的确切位置和新鲜羽流沉积物等表面变化。

SHARK-VIS 由意大利罗马天文台的意大利国家天体物理研究所建造，其前所未有的清晰度得益于与 LBT 自适应光学系统协同工作，该系统会实时移动其双反射镜以补偿大气扰动造成的模糊。然后，算法会选择并组合最佳图像，从而获得使用地面望远镜拍摄的有史以来最清晰的木卫一图像。

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