中国科学院紫金山天文台 4.2 米地基专用天体测量望远镜项目落户青海冷湖

IT之家 5 月 29 日消息，中国科学院紫金山天文台与青海省海西蒙古族藏族自治州政府已于 5 月 26 日签署“4.2 米地基专用天体测量望远镜”项目合作协议。

此外，紫金山天文台与海西州政府前期还签署了亚毫米波天文观测基地的共建框架协议，将在海西州德令哈市西北方向 150 公里的雪山牧场建设一台国际领先的 15 米亚毫米波望远镜。

当天，中国科学院紫金山天文台还与青海省海西蒙古族藏族自治州政府还同时签署“2.5 米多终端通用望远镜”项目合作协议。

据官方介绍，这一望远镜面向自主构建我国天球时空基准，尤其是精确掌握太阳系大行星、矮行星、天然卫星、小行星的轨道，自主建立并持续维护太阳系天体高精度历表，服务航天活动、深空探测等需求。

中国科学院紫金山天文台正高级工程师平一鼎介绍称，中国目前尚没有 4 米级别口径的天文望远镜，规划中也没有大口径通用精测设备。

“4.2 米地基专用天体测量望远镜”针对太阳系天体的高精度天体测量进行优化设计，投资约 3 亿元人民币，建成后将是中国最大的通用精密测量望远镜和国际上最大的天体测量专用望远镜，同时可广泛服务于各类天文科学目标。

IT之家查询获悉，冷湖天文观测基地位于柴达木盆地西北边缘的青海省海西州茫崖市冷湖镇赛什腾山区域，平均海拔约 4000 米左右，其天文观测条件属于世界一流水平。

官方指出，冷湖台址打破了长期制约中国光学天文观测发展的瓶颈，填补了东半球世界级光学天文观测台址的空白，为在全球范围内构成一个完整时域、空域的观测网络，推动国际光学天文发展提供极其宝贵的战略性稀缺资源。

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