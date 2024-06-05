读速 420 MB/s：闪迪 CZ880 固态 U 盘 128G 版 148 元京东探新低

闪迪 至尊超极速系列 USB3.2 固态 U 盘 CZ880，读取 420MB/s，写入 380MB/s，128G 版日常售价 229 元。

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闪迪这款固态 U 盘，储存空间为 128GB，读取速度 420MB/s，写入速度 380MB/s。

采用铝质金属外壳，伸缩接口设计，携带更方便。

支持 USB3.2 ，向下兼容 USB2.0 和 USB3.0。

可支持软件加密。

尺寸：71*21*11mm

工作温度：0℃~35℃

存储温度：-10℃~75℃

售后服务：终生质保

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