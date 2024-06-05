消息称《七龙珠：电光炸裂 Zero》终极版售价 109.99 美元，将推实体光盘

IT之家 6 月 5 日消息，博主 @billbil-kun 发文爆料，《七龙珠：电光炸裂 Zero》终极版定价 109.99 美元（IT之家备注：当前约 796 元人民币），同时该游戏将推出实体光盘版。

该游戏更多信息将在今年的夏日游戏节（Summer Game Fest）期间公布。

2024 夏日游戏节将于 6 月 7 日（北京时间 6 月 8 日早 5 点）在洛杉矶举行，届时将展示《黑神话：悟空》、《影之刃零》、《宇宙机器人》、《星球大战：法外狂徒》等游戏。

索尼 PlayStaion、微软 Xbox、Steam、Epic Games、EA、育碧、2K 、万代南梦宫、卡普空、世嘉、拳头游戏、天美工作室等厂商也将参与本次展会。

IT之家此前报道，万代南梦宫网站代码显示，《七龙珠：电光炸裂 Zero》（Dragon Ball Sparking Zero）游戏将于 10 月 1 日发行。

该游戏是一款基于虚幻引擎打造，Spike Chunsoft 开发的粉丝向游戏，本作将登录 PS5、Xbox Series X|S、Steam 平台，目前游戏已经通过了 ESRB 评级，本作评级为“T”，暗示游戏有望年内发售。

该系列游戏上一作已经是 2007 年发售的《七龙珠 Z：电光火石 3》，而作为《七龙珠 Z》系列的最新作品，《七龙珠：电光炸裂 Zero》号称拥有“史上最多的角色阵容”，玩家能操控特兰克斯、蒂斯破、卡昆莎、龟仙人、那巴、托破、吉斯、希特等角色，运用各种技能进行战斗。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。