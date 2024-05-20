消息称《七龙珠 电光炸裂！Zero》游戏 10 月 1 日发行

IT之家 5 月 20 日消息，网友 @SrgioM3 挖掘万代南梦宫网站，从代码来看《七龙珠 电光炸裂！Zero》（Dragon Ball Sparking Zero）游戏将于 10 月 1 日发行。

不过这也可能是个占位日期，不过值得注意的是该系列的其它作品，包括 1-3 代的《七龙珠 Z：电光火石》游戏都是 10 月发行的。

IT之家今年 3 月报道，该游戏是一款基于虚幻引擎打造，Spike Chunsoft 开发的粉丝向游戏，本作将登录 PS5、Xbox Series X|S、Steam 平台，目前游戏已经通过了 ESRB 评级，本作评级为“T”，暗示游戏有望年内发售。

该系列游戏上一作已经是 2007 年发售的《七龙珠 Z：电光火石 3》，而作为《七龙珠 Z》系列的最新作品，《七龙珠：电光炸裂！ZERO》号称拥有“史上最多的角色阵容”，玩家能操控特兰克斯、蒂斯破、卡昆莎、龟仙人、那巴、托破、吉斯、希特等角色，运用各种技能进行战斗。

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