位元密度业内最高，美光出样 GDDR7 显存：32 Gbps、带宽 1.5TB / s、能效高 50%

IT之家 6 月 5 日消息，美光宣布已开始出样新一代 GDDR7 显存，速度为 32 Gbps，显存带宽 1.5TB / sec，相比较 GDDR6 提高了 60%，具有业界最高的位元密度（bit density）。

美光新一代 GDDR7 显存采用全新的 1β（1-beta）DRAM 技术和创新架构打造，并且有四个独立通道可优化工作负载。

美光的新一代 GDDR7 内存提供了更快的响应时间、更流畅的游戏体验和更短的处理时间。

此外，GDDR7 的能效比 GDDR6 提高了 50%，从而改善了便携式设备（笔记本电脑等）的散热性能，延长了电池寿命，而新的睡眠模式可将待机功耗降低 70%。

美光表示，其下一代 GDDR7 显存可提供高性能，将吞吐量提高 33%，并将生成式人工智能工作负载（包括文本和图像创建）的响应时间缩短 20%。IT之家附上相关规格信息如下：

该公司预计，与当前的 GDDR6 和 GDDR6X 内存相比，采用 GDDR7 显存的下一代显卡在 1080p、1440p 和 4K 分辨率下的光线追踪和光栅化性能将提高 30% 以上。

美光业界领先的产品组合适用于 CPU、NPU 和 GPU 组件上的边缘人工智能推理应用，提供 DDR、LPDDR 和 GDDR 内存选项。

对于游戏应用，Micron GDDR7 显存通过性能和帧缓冲区扩展，实现了可适应场景、玩家和故事情节的人工智能增强型游戏。

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