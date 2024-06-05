魏哲家：台积电制程每年更新，晶圆价格仍有上调空间

IT之家 6 月 5 日消息，台积电昨日上午举行股东常会，宣布台积电总裁魏哲家接替刘德音担任董事长一职。

Anue 钜亨报道称，魏哲家会后接受采访时表示，市场都说台积电的晶圆价格最贵，但以客户拿到的裸晶 (Die) 来看，台积电的价格是最便宜的，因此台积电还有空间可以往上调整。有人提问是否很快上调价格，魏哲家笑答“希望”。

谈到竞争时他表示，台积电从来不怕竞争，台积电技术领先同行，人工智能相关产品都是由台积电生产，全世界只有一家大半导体公司还不是台积电客户，其他都是台积电的客户。

魏哲家强调，台积电与竞争者不一样的地方是技术制程每年都更新，同样都是 3 纳米，但 3 纳米每年推出更优化的制程，是台积电忠实执行的策略，客户也都很“快乐”，因为客户的产品每年也都在进步。

谈到 AI 时他表示，现在 AI 才刚开始，生活中会有越来越多 AI 应用，就如同英伟达 CEO 黄仁勋所说前途一片光明。

IT之家附魏哲家履历：魏哲家最开始任职于德州仪器技术研发部门，历任意法半导体逻辑暨 SRAM 技术开发资深经理、新加坡特许半导体公司资深副总经理，1998 年进入台积电，2018 年台积电创办人张忠谋退休后魏哲家接任副董事长兼总裁。

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