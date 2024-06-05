暴雪国服战网重新开放登录，玩家交易数据确认保留

IT之家 6 月 5 日消息，暴雪网易“复婚”后，不少玩家都在期待国服的回归消息。今日有网友发现，暴雪国服战网已重新开放登录，说明账号体系已恢复，回归不远了。

IT之家测试，暴雪国服战网登录地址为 account.battlenet.com.cn，玩家可直接登录已有的战网账号，如果忘记密码的话，也可以在这个页面找回密码，或者创建新的战网账号。

登录之后，可以看到账号中的历史交易数据，确认玩家数据得到保留，比如小编最早 2017 年的一条领取记录。不过网站有一条“服务器错误”提示，显示“我们暂时无法获取您的部分信息，请在几分钟后重试”。

今年 5 月，有不少玩家收到来自“暴雪游戏客服团队”的短信 / 邮件，其中写有玩家的“账号密码已经被修改”字样，由于相关事件发生在深夜，不少玩家误以为自己的账号被黑客入侵。

随后暴雪官方发布公告，称工作人员在恢复战网服务过程中误触发了“一些有关密码修改的短信 / 邮件”，因此影响了部分在之前存在密码找回或修改的玩家，这并不代表用户的账号存在风险。

《魔兽世界》国服日前宣布，6 月 6 日早 10 点官方将与玩家分享更多有关魔兽世界回归的最新消息。

《魔兽世界》官方透露，在 6 月 3 日到 5 日期间，将对官网进行维护并进一步接入战网功能。随后，官方将开展基于“巫妖王之怒”的技术测试，这将是“巫妖王之怒”开服前的重要一步，后续将依次重启怀旧服与正式服的服务。

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