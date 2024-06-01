《魔兽世界》国服 6 月 6 日将分享最新回归消息，6 月 3 日到 5 日进一步接入暴雪战网功能

IT之家 6 月 1 日消息，《魔兽世界》国服日前宣布，6 月 6 日早 10 点官方将与玩家分享更多有关魔兽世界回归的最新消息。

《魔兽世界》官方透露，在 6 月 3 日到 5 日期间，将对官网进行维护并进一步接入战网功能。在此期间玩家可能无法完成登录与留言等操作。

随后，官方将开展基于“巫妖王之怒”的技术测试，这将是“巫妖王之怒”开服前的重要一步，后续将依次重启怀旧服与正式服的服务。

值得一提的是，5 月 25 日有不少用户收到来自“暴雪游戏客服团队”的短信 / 邮件，其中写有用户的“账号密码已经被修改”字样，由于相关事件发生在深夜，不少玩家误以为自己的账号被黑客入侵。

对此，“魔兽世界”官方微博已经对相关事件作进一步说明并致歉，声称工作人员在恢复战网服务过程中误触发了“一些有关密码修改的短信 / 邮件”，因此影响了部分在之前存在密码找回或修改的玩家。

据IT之家此前报道，暴雪娱乐和网易公司于今年 4 月 10 日宣布在过去超过 15 年的合作基础上达成了更新的游戏发行协议，以将暴雪游戏重新带回给国服玩家。暴雪游戏国服在官网开启了预约“血吼重铸留言活动”，相关活动将于 6 月 6 日结束。

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