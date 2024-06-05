怒喵发布充电头新品 am emptiness charger 40w：“镂空”外壳设计，188 元

IT之家 6 月 5 日消息，怒喵今日推出了充电头新品 am emptiness charger 40w，该产品将于 6 月 11 日上午 10 时在各大电商平台发售，公测版售价 188 元，公测版售罄后恢复正式售价 198 元。

据官方介绍，该产品为 5 月刚发布的 iPad Pro 2024 和将于 9 月发布的 iPhone 16 系列而设计，提供银色高光、金色高光两种配色可选，号称“东半球体积最小”的 40w 充电头。

IT之家附该充电头大致信息如下：

结构上，这款充电头内部灌满导热性能更好的凝胶，采用镂空设计来让元器件内部积攒的热量大面积发散出来，官方称该产品 40W 满功率可以持续供电超 8.5 小时。此外，该产品后续还将推出不同的限定版外壳。

外观方面，其采用“镂空外壳 + 内壳”的双层壳体设计，在最大化提升散热效率的同时，外壳并不大面积接触内壳。官方表示，这样的设计旨在让用户触碰充电头时体感温度不热。

该产品可为 iPad Pro“满血充电”，也可让 MacBook Air 边充电边使用也不会掉电。其内置“更先进”的协议 IC 芯片，同时兼容 PD 和 USCF ，各安卓品牌手机如果内置这两种协议，也可以激发 18-40w 不等的充电功率。

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