累计超过 1000 天，俄罗斯宇航员科诺年科创造太空停留时长新纪录

IT之家 6 月 5 日消息，IT之家从俄罗斯塔斯社获悉，俄罗斯宇航员奥列格・科诺年科（Олег Кононенко）今天刷新历史纪录，成为全球第一个累计在太空停留 1000 天的人。

科诺年科今年 59 岁，目前正在进行第五次太空飞行，他将于 6 月 21 日在太空中迎来他的 60 岁生日。

9 月 23 日返回地球时，科诺年科的在轨总时间将累计达到 1110 天。科诺年科在 2 月 4 日打破了俄罗斯宇航员根纳季・帕达尔卡创下的太空飞行时间 878 天的纪录。

科诺年科表示，新的纪录将扩大研究人员对人类身体素质的了解，“人类最终是要进行星际飞行的，在这种情况下，需求问题和人体资源的边界问题是至关重要的。我们需要清楚地了解一个人可以做什么，以及他需要什么来进行星际飞行。1000 天的里程碑可以对太空医学的发展作出一定贡献。”

科诺年科在 2008 年 4 月进行了首次太空飞行任务，乘坐俄罗斯“联盟 TMA-12”号载人飞船前往国际空间站，并在同年 10 月回到地球。此后，科诺年科分别在 2011-2012 年、2015 年和 2018-2019 年完成了太空飞行任务，并从 2016 年起负责领导俄罗斯宇航员大队。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。