CHERRY 樱桃推出首款电感式模拟轴体 MX Multipoint：可调触发键程、超 2 亿次点击寿命

IT之家 6 月 5 日消息，CHEERY 樱桃于 Computex 2024 台北国际电脑展推出多款轴体，包括首次搭载电感式方案的 MX Multipoint。

MX Multipoint

据介绍，MX Multipoint 是樱桃首款电感式模拟轴体，提供三种型号可选，将于 2025 年早些时候正式上市。

MX Multipoint Cyan (MXID-P1NA)：渐进式弹簧线性轴，28.8cN 触发力度 / 73.7cN 触底力度

MX Multipoint Silver (MXID-51NA)：线性轴，32.2cN 触发力度 / 52.7cN 触底力度

MX Multipoint Black (MXID-11NA)：线性轴，36.1cN 触发力度 / 70.5cN 触底力度

三款 MX Multipoint 轴体均拥有 4mm 键程，支持自定义触发键程，点击寿命超 2 亿次，并经过出厂润滑。

▲ Ducky OneX 键盘，图源 PC Gamer

搭载 MX Multipoint 轴体的 Ducky 与阿米洛键盘正于本届台北电脑展展出。

IT之家注意到，CHERRY 本次还推出了多款传统机械轴新品：

MX Silent Clear

MX Silent Clear (MX2A-J1NB) 是一款静音段落轴，与 Ducky 联合推出，具有 1.9mm 触发键程与 3.7mm 总键程、55cN 触发力度，搭载最新的 MX2A 特性并经出厂润滑。

MX Orange

MX Orange (MX2A-LC3W) 最初由日本广濑电机生产，现面向键盘发烧友推出，提供 45cN 触发力度、2mm 触发键程与 4mm 总键程，同样搭载 MX2A 特性并经过出厂润滑。

MX Low Profile 2.0

樱桃还推出了其第二代矮轴产品，型号为 MX2B-XXXX，将提供红轴、速度银轴、专为办公场景打造的 Ivory 轴与段落感的 Clear 轴体，更多信息将于晚些时候提供。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。