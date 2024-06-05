英特尔 Lunar Lake + 全新模具，华硕展出新款灵耀 Zenbook S 14 笔记本

IT之家 6 月 5 日消息，除推出搭载锐龙 AI 300 系列处理器的 Zenbook S 16（灵耀 16 Air）笔记本外，华硕还在本届 Computex 2024 台北国际电脑上展出同系列的 14 英寸型号，搭载英特尔 Lunar Lake 处理器。

▲ 图源 Hardware Canucks

Zenbook S 14 笔记本更换全新模具，采用与 Zenbook S 16 相同的外观设计风格，C 面键盘上方同样搭载类似苹果 Mac Pro 的 CNC 通风口。

这款笔记本预计采用与 Zenbook S 16 相同的“Ceraluminum”工艺机身，提供相同的 Zumaia Gray 与 Scandinavian White 两种配色。

▲ 图源 Tom's Hardware

该款电脑搭载英特尔 Lunar Lake 处理器，预计将替代搭 Meteor Lake-U 平台现款 Zenbook S 13（灵耀 13）笔记本的定位。

▲ 图源 Andreas Schilling

华硕同期展出了 Zenbook S 14 笔记本的主板，展示了采用全新 MoP 内存封装的 Lunar Lake 处理器的外观。

IT之家综合上述信息总结新款电脑的接口配置如下：

左侧：HDMI、2x USB Type-C（预计为雷电 4）、3.5mm 音频接口

右侧：USB Type-A

目前，华硕官方暂未透露新款 Zenbook S 14 的重量、电池容量、屏幕等详细配置信息及正式发售时间。

2024 台北国际电脑展专题

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