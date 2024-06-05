谷歌 Alphabet 任命礼来首席财务官 Anat Ashkenazi 为新任 CFO，7 月 31 日上任

北京时间 6 月 5 日晚间消息，谷歌母公司 Alphabet 今日宣布，礼来公司（Eli Lilly）首席财务官（CFO）Anat Ashkenazi 将从 7 月 31 日起担任 Alphabet 的新任 CFO。

大约一年前，Alphabet 曾宣布公司现任 CFO Ruth Porat 将辞去 CFO 一职，转而担任总裁兼首席投资官。

Alphabet CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在一份新闻稿中表示：“我们非常高兴能找到如此强大的 CFO，Ashkenazi 有着专注于长期投资以推动创新和增长的历史。”

Ashkenazi 于 2001 年加入礼来公司，已工作了 23 年，自 2021 年以来一直担任 CFO。

礼来也在一份新闻稿中证实了她的离职，并表示在正式离开公司之前，Ashkenazi 将继续为礼来效力。

而 Porat 曾在摩根士丹利担任投资银行家近 30 年，在 2015 年加入谷歌之前，最终担任 CFO 一职。去年 7 月，Alphabet 宣布 Porat 将转任公司新创建的总裁兼首席投资官之职。

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