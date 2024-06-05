谷歌首席隐私官将离职：任职 13 年，职位无人接替

IT之家 6 月 5 日消息，据《福布斯》今日报道，谷歌首席隐私官 Keith Enright 将在效力 13 年之后离开公司，但谷歌目前尚未制定接替他的计划，因为公司正在重组负责隐私和法律合规的团队。

两位知情人士表示，员工已在 5 月中旬得知 Keith Enright 即将离职的消息。据悉，这名资深首席隐私官深受员工喜爱、尊敬，他带领谷歌隐私团队度过了数据处理实践受到立法者、监管机构和民事法庭严格审查的几年。

不仅首席隐私官，谷歌的竞争法负责人 Matthew Bye 也将在任职 15 年之后离职，而当下正值谷歌面临反垄断的“关键时刻”。

谷歌发言人 Jenn Crider 证实，上述两名高管将于今年晚些时候离职，且不会有人接替他们的职位。她在一份声明中表示，“随着我们推出和运营的创新服务越来越多地涉及相互交叉的义务和期望，我们也在不断改进我们的法律、监管和合规工作。我们最近的变动将增加整个公司从事监管合规工作的人员数量。”

近年来，谷歌的隐私问题一直受到各界关注，因为用户数据对于谷歌每年超过 3070 亿美元（IT之家备注：当前约 2.22 万亿元人民币）的营收至关重要。

报道提到，Keith Enright 的离职是谷歌政策和隐私团队“更广泛重组”的一部分。该公司告诉《福布斯》，重组是为了将隐私政策工作转移到各个产品和工程团队，而不是一个办公室。上个月底，谷歌解雇了其法律调查团队的数名成员，该团队负责处理执法部门、法院和公众提出的用户数据请求。

过去一年半的时间里，谷歌和其他科技巨头一样也经历了大规模的裁员。截至今年一季度末，谷歌拥有超过 18 万的全职员工人数，同比减幅超过 5%。

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