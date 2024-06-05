AI 摘要“幻觉”风波未平，谷歌 Gemini 聊天机器人又被曝“胡言乱语”

IT之家 6 月 5 日消息，前段时间，谷歌搜索“AI 摘要”（AI Overviews）功能因其经常提供具有严重错误的搜索结果而备受诟病，导致官方亲自下场保证后续会进行修正。而如今，又有网友爆料称谷歌旗下的人工智能产品“抽了风”，这次问题出在 Gemini 聊天机器人。

从北京时间昨夜至今日凌晨，有 Reddit 网友陆续发现，Gemini 生成的回复偶尔会充斥着杂乱无章的代码和外文字母 —— 这些结果对用户的查询毫无帮助。

过去几天里，部分 Gemini 用户陆续发现自己遇到了这一奇怪问题：Gemini 会输出胡言乱语。这些回复可能是一连串的重复单词、短语，也可能是随机字符，回复的内容往往相当冗长，且与提示词毫无关联。

截至IT之家发文，谷歌暂未对上述问题进行回应。

据外媒 9to5Google 报道，这些奇怪的回复结果会在 Gemini 网页端、移动端出现，且往往都以“Full”或“Full bor”开头。不过，在大多数情况下，Gemini 仍然会正常回应用户提出的请求。

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