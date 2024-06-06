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佳能发布 RF35mm F1.4 L VCM 镜头：音圈马达、光圈环，1499 美元

2024/6/6 9:19:53 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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感谢IT之家网友 独立摄影师shutiao 的线索投递！

IT之家 6 月 6 日消息，佳能发布了新款大光圈定焦镜头 RF35mm F1.4 L VCM，配备了光圈环，可在视频拍摄期间手动控制光圈，售价 1499 美元（IT之家备注：当前约 10866 元人民币）。

RF35mm F1.4 L VCM 同时注重视频性能和静态摄影，配备了一个控制浮动对焦单元的 Nano USM（超声波马达）和一个驱动后对焦单元的新型 VCM（音圈马达）。

RF35mm F1.4 L VCM 镜头光学设计包括两片 UD 镜片和两片非球面镜片，以及用于减少鬼影的空气球体镀膜（ASC），前后镜片表面还涂有氟镀膜以帮助减少污迹。

此外，这款镜头还支持防尘防水，在控制环、对焦环、变焦环、操作面板和镜头卡口周围都有密封。

IT之家附该镜头参数如下：

  • 光学结构：11 组 14 片

  • 光圈叶片：11 片

  • 对焦驱动：Nano USM+VCM

  • 滤镜直径：ø67 mm

  • 最近对焦距离：0.28 米

  • 最大放大倍率：0.18 倍

  • 尺寸：ø76.5mm x 99.3mm

  • 重量：555 克

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关键词：佳能佳能镜头VCM

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