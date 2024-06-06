佳能发布 RF 卡口数字电影摄影机 EOS C400，搭载 6K 全画幅图像感应器

IT之家 6 月 6 日消息，佳能今日宣布推出应用于影像制作的 CINEMA EOS 系统产品 ——EOS C400 电影摄影机。官方表示，该产品兼顾高机动性、丰富接口，计划今年 9 月上旬上市。

IT之家汇总该产品大致信息如下：

其采用 RF 卡口，搭载 6K 全画幅背照堆栈式 CMOS 图像感应器，可拍摄出浅景深、优美背景虚化的高品质影像。

其为首款采用 RF 卡口的 CINEMA EOS 系统高端机型，能够在机内实现倍率色差校正、周边光量校正、失真校正等画质提升功能，还可以实现虚拟制作所需的元数据输出，并搭载第二代全像素双核 CMOS AF。

扩展方面，其可以安装新发售的卡口适配器 PL-RF（拟 9 月上市），也可使用在影像制作行业广泛采用的 PL 卡口镜头。

该产品搭载了 DIGIC DV 7 影像处理器，能实现 6K 60P RAW 和 4K 120P 高帧率视频记录，拥有三种基础感光度模式（ISO800、ISO3200、ISO12800），画面暗部噪点也得以进一步降低，并且可通过 6K 超采样实现 4:2:2 10 bit 画质记录。

其拥有第二代全像素双核 CMOS AF，官方称其拥有出色追踪性能的高速、高精度且更宽广区域的自动对焦表现。此外，其机身配备了 GENLOCK / SYNC / 返送端子和以太网端子等接口，无需扩展单元即可进行现场制作等应用。EOS C400 还支持佳能新的视频格式 XF-HEVC S 及 XF-AVC S，该格式支持在保留现有视频格式 XF-HEVC 和 XF-AVC 元数据的同时，以 MP4 文件封装。

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