宾得防水相机 WG-1000 和 WG-8 发布：最高 5 倍光变、4K 30 帧拍摄

IT之家 6 月 6 日消息，理光映像今日欣然宣布，推出宾得防水相机 WG-1000 和 WG-8 小型数码相机，适合休闲水下摄影和各种户外拍摄应用。

宾得 WG-1000

宾得 WG-1000 是其中的入门机型，搭载 1635 万像素背照式传感器，支持 15 米防水、2 米抗摔；搭载 7 组 7 片镜头，4 倍光学变焦，焦距覆盖范围为 4.9 毫米至 19.6 毫米（等效 35 毫米格式约 27 毫米至 108 毫米）。

WG-1000 提供了多种拍摄模式：

自动模式，自动检测给定场景或拍摄对象并选择最合适的拍摄模式；

手动模式，让用户手动选择所需的光圈、快门速度和 ISO 感光度；

水下模式，通过减少蓝色色偏来再现水下世界的真实色彩；

场景模式，让用户可以从 18 种不同的选项中选择所需的场景模式。

此外，WG-1000 提供 20 种颜色模式，支持拍摄 1080p 30 帧 H.264 格式视频。IT之家附参数表：

宾得 WG-8

宾得 WG-8 是高端机型，搭载 2000 万像素传感器，以及 20 米防水、2.1 米抗摔、-10°C 耐寒，支持 4K 30 帧 H.264 视频；搭载 9 组 11 片镜头，支持 5 倍光学变焦，覆盖范围为 5 毫米 至 25 毫米（等效 35 毫米格式约 28 毫米至 140 毫米），最近对焦距离为 1 厘米。

宾得 WG-8 支持网络摄像头功能，可用于视频直播；该机的镜头周围还配有 6 个 LED 灯，另一面搭载 3.0 英寸 LCD 显示屏，还内置了 GPS 功能和数字指南针。

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