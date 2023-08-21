宾得新胶片相机仍处于早期阶段，目前正评估零部件供应链是否存在

IT之家 8 月 21 日消息，理光映像于去年 12 月宣布，宾得 PENTAX 筹划开启 PENTAX 品牌胶片相机产品研发的新项目。宾得复刻胶片相机将采用全新设计，首款为固定镜头、手动过片设计，少量利用了以前的旧零件，售价会比较亲民，为以后可更换镜头机型做铺垫。

▲ 宾得 K1000 胶片相机

近日，PetaPixel 对理光映像高层进行了一次专访，透露了这一新胶片相机的最新进展。

采访显示，宾得开发现代胶片相机的项目仍处于早期阶段，目前正在征求摄影师的反馈。

采访还称，宾得正在评估胶片相机组件的供应链是否还存在，或者是否可以重建。

“我们还没有做出最终决定是否出售胶片相机。这方面还没有决定。然而，我们已经决定迎接这一挑战。这一挑战涉及到我们能否收集到制造胶片相机所需的零件。我们上一次开发胶片相机已经很久了，许多其他相机公司也处于同样的情况 —— 他们也没有涉足胶片相机。”

理光映像官方人员表示，宾得的首款复刻胶片相机将是紧凑型相机，面向年轻用户开发，采用手动过片设计来增加操控感。

据IT之家此前报道，理光映像官方表示，最近人们对胶片相机的兴趣又重燃了，希望能够利用理光映像 / 宾得多年来开发的胶片相机技能和技术，为世界各地的相机爱好者提供新的胶片相机产品，并提供售后服务，让有经验的胶片相机用户和想要第一次尝试这些相机的年轻摄影师充分享受胶片摄影的体验。

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