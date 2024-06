剑指智能手机 AI 战场，Nothing Phone（3）宣布推迟至明年发布

IT之家 6 月 6 日消息,Nothing 于去年 7 月发布了 Nothing Phone (2),按照惯例,消费者期待其继任者将在近期发布。然而,Nothing 创始人兼 CEO Carl Pei 今日宣布了一个令人意外的消息:Nothing Phone (3) 将延期到 2025 年发布。

IT之家注意到,这打破了高端智能手机一年一更新的惯例,也让业界人士感到好奇,而 Nothing 选择推迟发布的原因是 —— 人工智能(AI)。

Carl Pei 表示,与当今大多数厂商热衷于宣传各种 AI 功能不同,Nothing 并不会在下个月发布新机并大肆宣扬其 AI 特性。相反,他们选择花更多的时间来“重新定义用户界面,在智能手机系统层面整合 AI,从而带来高度个性化和动态的用户体验”。

Carl Pei 在视频中多次提到了“后应用时代”的概念,这听起来和“人工智能”一样颇具营销意味,也与 Pei 此前对一味追求“人工智能”的竞争对手的影射相矛盾。Carl Pei 称,Nothing 希望在当今的应用主导世界和未来的“后应用时代”之间“建造一座桥梁”。

GsmArena 称,外界猜测 Nothing 推迟发布 Phone (3) 可能与其对 Phone (2) 的销量不佳有关。相比之下,中端机型 Nothing Phone (2a) 似乎更加成功,因此 Nothing 不想冒险推出可能会步 Phone (2) 后尘的 Phone (3)。

