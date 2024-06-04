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CMF Phone（1）手机“官宣”：有望配备“Nothing Lock”功能、7 月发售

2024/6/4 7:32:00 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 4 日消息，此前有消息称 Nothing 子品牌 CMF 将推出一款名为“CMF Phone（1）”的低端手机，而今天 Nothing 官宣了一款神秘新机的局部外观，其中显示有一颗螺丝，并配文“3，2，1。”

虽然有不少用户认为这可能是 Nothing Phone（3），但消息源 realMlgmXyysd 声称这款手机正是此前曝光的 CMF Phone（1），该机据称将于今年 7 月发布，售价有望为 249 - 279 美元（IT之家备注：当前约 1808 - 2026 元人民币）

据消息源介绍，该机背部的螺丝名为“Nothing Lock”，主要用于连接 Nothing“自家生产的包含‘手机架及挂绳在内的’各种独家配件”

此外，先前 CMF Phone（1）的规格信息已经曝光，这款手机采用多彩聚碳酸酯机身，可选橘色 / 绿色 / 黑色 / 蓝色，配置基本上和 Nothing Phone 2（a）相同：

  • SoC：联发科天玑 7200 （MT6886）

  • 屏幕：6.67 英寸 120Hz OLED

  • RAM：8GB，LPDDR4X 2133 MHz

  • 存储空间：128GB / 256GB，UFS 2.2

  • 后置摄像头：50MP 主摄

  • 前置摄像头：16MP

  • 连接性：蓝牙 5.3、Wi-Fi 6

  • 电池：5000mAh，支持 33W 有线充电

▲ 先前曝光的 CMF Phone（1）手机外观

相关阅读：

CMF Phone（1）手机规格曝光：无 Glyph 灯条，配联发科天玑 7200 芯片

Nothing 子品牌 CMF Phone（1）手机曝光：多彩聚碳酸酯机身、后置单摄

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关键词：CMF Phone（1）Nothing PhoneNothing

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