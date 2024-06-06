东风本田猎光 e:NS2 纯电猎装车型下线，预售价 15.98 万元起

IT之家 6 月 6 日消息，东风本田今日宣布，猎光 e:NS2 下线活动于 6 月 5 日在一工厂总装 1 科下线处举行。这款纯电猎装新车于 5 月 1 日开启预售，共推出了 4 款不同配置版本，预售价区间为 15.98-17.98 万元。

外观方面，这款新车采用了封闭式格栅设计，搭配犀利的大灯以及棱角分明造型，车身侧面采用溜背造型。尾部设计也相对简洁，配备贯穿式尾灯。车身长宽高分别为 4788*1838*1570 毫米，轴距为 2735 毫米。

座舱方面，该车配备 12.8 英寸多媒体中控屏 + 9.4 英寸的全液晶仪表盘 + HUD 抬头显示功能，配备 Honda CONNECT 智导互联系统，提供等离子空气净化、智能香氛系统、连续对话 AI 语音助手。此外，该车还配备 BOSE 音响系统，12 个扬声器营造出环绕式的立体声场。

本田猎光 e:NS2 动力参数在暂未公布动力参数，暂时可以参考之前该车的申报信息。

该车预计搭载最大功率为 150 千瓦前置单电机，68.8 千瓦时三元锂电池；预计提供两种续航版本，CLTC 纯电续航分别为 530 公里和 545 公里（IT之家注意：以官方公布的最终数据为准）。

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