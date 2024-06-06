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当贝 X5SPro 4K 激光云台投影仪预售：3300 CVIA、MT9679，6399 元

2024/6/6 15:55:30 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 6 月 6 日消息，当贝 X5SPro 4K 激光云台投影仪今日起开始预售，采用 MT9679 芯片，预售到手价 6399 元

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪支持 10.7 亿色显示，投影亮度为 3300 CVIA，投影光源为 ALPD 激光

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪的云台采用铝合金悬臂、高碳钢转轴，可实现 360 度无死角旋转120 度无极悬停

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪采用 MT9679 芯片，CPU 主频 1.5GHz，GPU 主频 650MHz，内存 4GB，存储空间 128GB

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪支持全局 MEMC 运动补偿全局自动校正

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪内置双 12 瓦对称式扬声器，支持 Dolby Audio 和蝰蛇音效。

当贝 X5SPro 4K 激光投影仪支持 Wi-Fi6、蓝牙 5.2、HDMI2.1 和 USB3.0。

IT之家附详细参数如下：

京东当贝 X5SPro 激光 4K 云台投影仪 6399 元直达链接

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关键词：当贝 X5SPro激光投影仪

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