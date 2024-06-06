嫦娥六号月球轨道交会对接高清画面公布，“土特产”即将带回地球

IT之家 6 月 6 日消息，6 月 6 日 14 时 48 分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于 15 时 24 分将月球样品容器安全转移至返回器中。现在，国家航天局官方公布了嫦娥六号月球轨道交会对接高清画面。

IT之家附嫦娥六号“出差”历程：

5 月 3 日 17 时 27 分，嫦娥六号月球探测器搭乘长征五号遥八运载火箭，在文昌航天发射场发射升空。经过一个多小时的飞行，嫦娥六号探测器的两组太阳能帆板成功展开，准确进入预定轨道，奔向月球。官方宣布嫦娥六号探测器发射任务取得圆满成功！

自 2024 年 5 月 3 日发射入轨以来，嫦娥六号先后经历了地月转移、近月制动、环月飞行、着陆下降等过程。嫦娥六号探测器由轨道器、返回器、着陆器、上升器组成。

6 月 2 日 6 时 23 分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

6 月 2 日至 3 日，嫦娥六号顺利完成在月球背面南极-艾特肯盆地的智能快速采样，并按预定形式将珍贵的月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。