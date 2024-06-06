废旧钴酸锂“复活”，我国数码产品电池回收技术迎来新突破

IT之家 6 月 6 日消息，中国科学院合肥物质院固体所环境与能源纳米材料中心在废旧钴酸锂升级为高压钴酸锂正极材料的研究中取得了新进展，成功地将废旧钴酸锂升级为 4.6 V 高压钴酸锂，相关研究成果于 5 月 29 日发表在国际期刊 Advanced Materials 上。

钴酸锂电池在 3C（计算机、通信和消费电子）市场中占据一定地位。然而，由于市场份额的不断攀升、产品迭代速度的加快以及锂离子电池寿命的有限性，导致废旧钴酸锂电池数量逐年攀升。

研究人员提出了一种湿化学浸渍 / 固相烧结以及磷化策略，成功修复了废旧钴酸锂中受损的层状结构，使得升级后的钴酸锂在 4.6 V 电压下具有优异的电化学性能，包括高比容量、良好的循环稳定性（初始放电容量为 218.8 mAh g−1，在 0.5 C 下循环 200 圈后的容量保持率为 80.9%）等，性能优于商业钴酸锂正极材料。

此外，研究人员详细分析了高压钴酸锂充放电过程中的反应机制。该研究为退役钴酸锂直接升级再造为下一代高性能正极材料提供了重要指导。

IT之家附论文链接：

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202404188

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