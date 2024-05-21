美国昔日全球最大锂电储能电站起火，燃烧五天后仍未完全扑灭

IT之家 5 月 21 日消息，当地时间 5 月 15 日下午，美国加州一座曾被誉为世界最大的锂离子电池储能设施发生火灾，并持续燃烧了五天，导致周边部分居民被迫撤离。

这场火灾发生在位于圣迭戈的 Gateway 储能设施，该设施由电网基础设施开发商 LS Power 公司所有，拥有 250 兆瓦的储电能力。消防队起初在 24 小时内控制了火势，撤离居民的命令也得以解除。

然而，火势两次死灰复燃，并对建筑物造成“严重破坏”，包括烧穿部分屋顶，迫使消防部门再次下达撤离令。加州消防局表示，“有害气体” 阻碍了消防队员的靠近。

据加州消防局周日晚间的更新，现场情况已经“大大改善，尽管仍能看到轻微的缕缕烟雾”。扑灭大火共计出动了 40 名消防员。

这座圣迭戈电池储能设施于 2020 年上线，当时电网基础设施开发商 LS Power 宣称其是世界上最大的电池储能项目。使用 LG 化学公司的锂离子电池，该设施的容量击败了此前由澳大利亚一个 150 兆瓦时项目保持的纪录，不过后来又被其他设施超越。

锂离子电池火灾虽然罕见，却损害了这种清洁能源技术在能源转型中的重要形象。这类火灾扑救难度极大，因为燃烧的锂离子电池会自行产生氧气。因此，虽然水基灭火器可以冷却燃烧的电池，但很少能完全扑灭火势。

火灾隐患以及由此产生的有毒气体，已经成为居民反对在住宅区附近修建锂离子电池储能设施的常见理由。

与此同时，储能行业正在不断研发锂离子以外的替代方案，宣称这些方案更加安全。能源存储在能源转型中扮演着关键角色，它可以将富余的风能和太阳能储存起来，以便在阳光不充足或风力不足的情况下使用。国际能源署估计，到 2030 年，世界需要 1500 吉瓦的储能容量，是当前水平的六倍，才能实现将可再生能源发电量增加两倍的目标。

IT之家注意到，4 月底，德国一商业区的锂电池储能集装箱也发生起火事故。在救火过程中，由于打开处于冒烟状态的集装箱，瞬间发生了带有火焰闪光的爆炸，造成两名消防人员受伤。

据维科网储能不完全统计，2023 年至今，全球发生储能安全事故超 70 起，其中，其中韩国最多，美国紧随其后。

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