贾跃亭透露法拉第未来完成第 12 台车的零部件采购，去年售出 4 台、租赁 6 台

IT之家 6 月 6 日消息，法拉第未来创始人贾跃亭今日透露，法拉第未来已完成第 12 台车的零部件采购、生产和检测，即将向首位二级市场个人投资者用户“何先生”交付。

根据法拉第未来（FF）截至 2023 年 12 月 31 日的第 4 季度及全年财务业绩，报告显示该公司 2023 年全年收入为 80 万美元（IT之家备注：当前约 579.9 万元人民币），销售成本为 4300 万美元（当前约 3.12 亿元人民币）。

财报显示，法拉第未来于 2023 年 3 月开始生产 FF 91 Futurist，并于 2023 年 8 月开始向客户交付，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司已售出 4 辆车，租赁了 6 辆车。

今年 3 月，法拉第未来发布了首次召回计划，召回范围包括去年生产的所有 FF91 汽车（11 辆）。法拉第在美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）备案的召回信息显示，此次召回主要涉及 FF91 安全气囊警告灯的问题。据称，若车辆安全气囊出现问题，软件系统中的错误可能会导致警告灯无法打开。

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