原生 4K 144Hz 高刷：小米电视 S75 京东 3599 元六期免息（75 英寸）

小米电视 S75 去年 3 月开售，支持 4K 144Hz 超高刷，官方定价 3999 元。

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此款电视搭载原生 4K 144Hz 高刷屏，配有 HDMI 2.1 接口，支持 MEMC 运动补偿、10.7 亿色、94% DCI-P3 色域、HDR。

该机配有两个 12.5W 音响，支持杜比视界和杜比全景声，适配 Xbox Series X / S 主机，自动识别并切换游戏模式，通过了 FreeSyncTM Premium 认证，4ms 低延时。

该机还与咪咕快游深度合作，打造 TV 云游戏新体验，上百款游戏大作，无需下载，联网畅玩，大屏秒变游戏主机。

硬件方面，小米电视 S 系列新品搭载四核 A73 处理器，配有 3GB + 32GB 存储，拥有两个 HDMI 2.1 接口、一个 HDMI 2.0 接口、两个 USB 接口，以及网口、AV 输入口等。

小米电视 S 系列新品运行 MIUI TV，遥控器支持 NFC 一触投屏，搭载小爱同学。

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