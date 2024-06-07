2024 高考第一天，抖音公告“禁止户外直播干扰考场秩序”

IT之家 6 月 7 日消息，今天是 2024 年高考的第一天，抖音发布《关于高考期间户外直播规范的公告》，抖音直播持续治理户外直播不良内容，在此期间尤其对干扰高考秩序的直播行为从严处置，同时呼吁所有 MCN 机构、主播和用户一起，与平台携手共同营造良好的环境。IT之家附要点内容如下：

禁止户外直播干扰考场秩序。抖音直播禁止一切形式的户外直播干扰考场秩序，从严治理“扰民式”户外直播。包括但不限于在考点周边、开放使用的马路边、桥洞等公共场所扎堆直播，或是在居民生活区高声直播影响居民正常休息。

注意直播场所，避免占用考场周边场所直播。自觉遵守当地交通管制，不在考点及周边直播、扎堆聚集，避免造成拥堵。

控制直播声量，避免对考生造成干扰。希望主播尽量避开考试时间段，降低音量，文明有序开展直播行为。

抖音官方表示：“最后希望和广大主播、用户一起携手用行动为考生们营造一个安静适宜的备考、迎考环境，共同为他们的梦想护航，同时也预祝所有考生都能发挥出自己的最佳水平。”

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