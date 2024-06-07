美国造车新势力 RIVIAN 发布新款 R1S / R1T：可选四电机，最大功率超 1000 马力

IT之家 6 月 7 日消息，美国“造车新势力”品牌 RIVIAN 今日发布了新款 R1T、R1S 两款车型，新车在维持现款车型外观风格的同时，主要对动力系统进行了升级。

RIVIAN R1S 定位为纯电动中大型 SUV，外观使用大量深色装饰增强硬派越野气息，内饰延续简约风格，几乎看不到实体按键，提供实木材质的中控台。纯电皮卡 R1T 的内饰则与 R1S 基本相同，两车前脸共用一套设计语言。

新车还配备了全新的辅助驾驶系统，由 11 个摄像头、5 个雷达组成。动力方面，两车同样共享一套动力系统，IT之家汇总主要信息如下：

顶配车型搭载四电机，最大功率达到 1040 马力，R1T 的 0-60 英里（约 96.56 公里）/小时加速时间仅需 2.5 秒。

其余车型则提供双电机、三电机，其中三电机车型最大功率 850 马力，双电机最大功率 665 马力。续航方面，该车可带来 258 英里~420 英里（约 415.21~ 675.92 公里）不等的续航里程。

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