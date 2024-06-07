全新一代别克昂科威 Plus 上市：全系标配高通骁龙 8155 芯片，22.99 万元起

IT之家 6 月 7 日消息，上汽通用汽车今日宣布，全新一代别克昂科威 Plus 正式上市。该车定位“越级大五座 SUV”，全系标配 eConnect 智能座舱、EYEMAX 30 英寸弧面 6K 屏、高通骁龙 8155 芯片等。

IT之家汇总售价信息：

28T 尊享型：22.99 万元

28T 四驱尊享版：23.99 万元

艾维亚：25.99 万元

该车支持语音私人定制，可在 25 秒内连续完成 10 条车机指令，全系标配苹果 CarPlay 无线映射、手机无线充电功能。此外，该车全系标配全新一代 L2 级 eCruise 智能驾驶辅助系统，包含 LCC 智能车道居中等 14 项 L2 级智能辅助驾驶功能。

其他方面，该车搭载 HUD 抬头显示、座椅振动安全提示、流媒体内后视镜等配置，全系标配 360° 全景影像。

新车长宽高分别为 4822/1883/1695mm，轴距 2833mm，后备箱空间可在 475L-1531L 之间变化。动力方面，新车搭载 2.0T Ecotec 可变缸发动机，最大功率为 237 马力，峰值扭矩为 350 牛・米，与之匹配的是 9 速手自一体变速箱。

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