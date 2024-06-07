搭载 2.0T 混动系统，长安福特蒙迪欧运动版车型上市售 20.98 万元起

IT之家 6 月 7 日消息，在今天召开的“2024 年重庆车展”中，长安福特旗下蒙迪欧运动版车型正式上市，该车实际上是此前福特 EVOS 产品线车型变更至蒙迪欧产品序列，搭载 2.0T“EcoBoost”油电混动系统，目前共推出 2 款车型，售价为 20.98-22.98 万元，IT之家整理具体售价信息如下：

车型 售价 标准运动版 20.98 万元 ST-Line 运动版 22.98 万元

据介绍，该车在外观上与 EVOS 车型完全一致，前脸设计粗犷，使用多边形进气格栅、分体式大灯组、溜背式车顶设计，车尾采用大幅前倾的后挡风玻璃、个性化双扰流板以及贯穿式尾灯。

座舱方面，该车内置 SYNV+2.0 车机系统，搭载 Co-Pilot360“L2 + 级”智行驾驶辅助系统，标配智能辅助驾驶系统、迎宾照地灯、全景天窗、车顶行李架、电动尾门、自动远光灯等。

规格方面，系列车型长宽高分别为 4920x1920x1600 毫米，轴距 2945 毫米，以 1.5T 发动机为基础的“标准运动版”综合功率为 153kW，而运动版 ST-Line 的综合功率为 227kW。系列车型均搭载电池为比亚迪提供的镍钴锰酸锂蓄电池及容量 52.6L 的油箱，综合续航里程至高 915km。

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