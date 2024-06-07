森养首款 L 卡口镜头“AF 35-150mm F2-2.8”开售：全天候密封结构，8999 元

IT之家 6 月 7 日消息，韩国森养（三阳）光学旗下“AF 35-150mm F2-2.8”L 卡口镜头目前已经上架京东现货开售，国行售 8999 元。

IT之家注：L 卡口（英语：L-Mount）是由徕卡与松下 / 适马等厂商联合开发制定的无反相机镜头接环规格，适用于 APS-C 和全画幅相机，具有“一机可用多厂镜头特点”，森养光学于 2023 年 7 月 13 日加入了 L 卡口联盟，而“AF 35-150mm F2-2.8”正是森养旗下首款 L 卡口镜头。

据介绍，这款镜头是此前 E 卡口版本改款，采用 18 组 21 片镜片结构，包含 2 片非球面镜片、1 片 HB 镜片，3 片 HR 镜片、6 片 ED 镜片，整体重量 1224 克，号称拥有“全天候密封”特性，IT之家整理镜头参数信息如下：

光圈范围： F2.0 - F16（广角）、F2.8 - F22（长焦）

光学设计：18 组 21 片

最近对焦距离：33 厘米（广角）、85 厘米（长焦）

光圈叶片数：9 片

滤镜直径：82 毫米

此外，官方还公布了这款镜头的 MTF 图表，IT之家整理如下：

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