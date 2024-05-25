福伦达推出 NOKTON 75mm F1.5 Asph 尼康 Z 卡口全画幅相机镜头，国行 7700 元

IT之家 5 月 25 日消息，福伦达 NOKTON 75mm F1.5 尼康 Z 卡口全画幅镜头国行现已发售，定价 7700 元，日版则为 135000 日元（IT之家备注：当前约 6237 元人民币）。

福伦达 Nokton 75mm F1.5 Aspherical 是一支专为 Nikon Z 接环设计的手动对焦画幅镜头，镜头配备电子接触点与 Nikon Z 机身相连，除了有 Exif 信息和机身 3 轴防震之外，还有 3 种不同的辅助对焦功能，分别为焦点颜色变化对焦、峰值对焦功能及图像放大对焦。

参数方面，Nokton 75mm F1.5 非球面全画幅镜头采用 6 组 7 片结构，其中 3 片加入福伦达特制的超低色散镜片和 1 片双面的非球面镜片，即使在光圈 F1.5 全开的情况下依然有极佳的成像效果。

这款镜头配合 12 片光圈叶、F1.5 大光圈、62mm 滤镜接口，使影像拥有美丽的散景，而镜头的最近对焦距离为 0.5m，重约 529g。

特点

Z 卡口全画幅镜头

提供电子接点

耐久性高的全画幅镜筒

准确地手动对焦设计

12 片光圈叶提供完美散景

最近对焦距离为 0.5m

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